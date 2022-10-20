ست بـ 100 راجل.. "ياسمين" أول امرأة تعمل على ماكينة ليزر في دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

سيدة من محافظة دمياط، اقتحمت سوق العمل بشكل مختلف، لتقدم نفسها نموذجًا إيجابيًا لمن يحاول إثبات قدراته، أمام ماكينة الليزر، تقبع "ياسمين" لساعات طويلة تعكف خلالها على العمل لتخرج لنا أشكالا متميزة من الانتيك الخشبي، قدم موقع "اليوم السابع" لقاء مع سيدة دمياط للتعرف عن قرب عن أسرار مهنة الحفر على الأخشاب.

"الموضوع سهل على اللي عايز يتعلم، المهنة شاقة ولكني احببتها، والحمد لله تميزت فيها" بدأت "ياسمين" حديثها لنا بهذه العبارات، راحت تشرح لنا كيفية العمل وما تقدمه فقالت: " شغلتي اسمها الحفر على الليزر، بعمل تصميمات ويتابع تنفيذها على الماكينة".

لحظات صمت تخللها تركيز كبير، ثم عادت مجددا لحديثها فقالت: " لازم اكون مركزة لأن القطعة ليها نسب معينة ومقاسات واضحة، اي غلطة تخليني اعيد من الأول والخامات هتبوظ"

"صنعت أشكال كتير ودخلت مهنتي في مجال الحلويات، علي الحلويات الخشبية مطلوبة جدا واشكالها مميزة، وشغلي دلوقتي بيلف مصر كلها"، واستكملت سيدة دمياط الحديث قائلة: " شغلنا وصل دول الخليج، وقدرنا ننافس منتجات الصين في أسواق العالم".

"الموضوع في الأول كان صعب جدًا، العملاء كانوا خايفين يتعاملوا معايا عشان أنا ست وهشتغل على ماكينة، لكن لما اتعاملوا معايا نظرتهم اختلفت"، وانتهت من صناعة قطعة كانت قد بدأت العمل بها، لتعود مجددًا للحديث فتقول: "زوجي اكبر داعم ليا، بيساعدني في الشغل وأيده في ايدي، دوره مهم جدا في النجاح اللي حققته".



منتجات خشبية حفر ليزر



سيدة دمياط تعمل على ماكينة الليزر1



سيدة دمياط تعمل على ماكينة الليزر



السيدة ياسمين أول امرأة تعمل على ماكينة الليزر

اختتمت سيدة دمياط حديثها لنا فقالت: "أنت من تصنع ظروفك، اشتغل وحاول تنجح ومتخافش من الفشل، اللي عايز ينجح هينجح".