زيلينسكى يؤكد حدوث أضرار في مرافق البنية التحتية الحيوية لتوليد الطاقة

وكالات

أكد فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، تدمير ثلاث منشآت من البنية التحتية لتوليد الطاقة في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في قناته على تيليجرام: "هناك أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، خلال هذا اليوم، تم تدمير ثلاث منشآت لتوليد الطاقة. داعيا الأوكرانيين لخفض استهلاك الكهرباء اعتبارا من الساعة 7.00 من يوم الخميس.

وأعلن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، عن فرض قيود على إمدادات الكهرباء في أوكرانيا اعتبارا من يوم الخميس. وحث سكان جميع المناطق على تقليل استخدام الكهرباء ابتداء من الساعة 7.00 إلى الساعة 23.00، محذرا من أنه لا يمكن تجنب الانقطاعات المؤقتة. وفقا له، قيود الاستهلاك تشمل بالدرجة الاولى الشركات والمصانع.

في وقت لاحق، قدمت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينيرغو" تفسيرات حول نظام انقطاع التيار، وفقا للشركة، الانقطاعات لن تزيد عن أربع ساعات، وستشمل كامل أراضي البلاد.

بدأت الضربات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي في 10 أكتوبر-بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم ، الذي نفذته، بحسب السلطات الروسية، أجهزة أمن خاصة أوكرانية.