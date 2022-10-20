زيادة مساحة أشجار الزيتون بمزرعة الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ35 فدانا

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء من زراعة 15 فدانا جديدة لتصبح 35 فدانا بأشجار الزيتون بمزرعة مديرية الشباب والرياضة ورفع كفاءة معصرة الزيتون.

قال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، إنه فى ضوء تعظيم الاستفادة القصوى من كل مكونات البنية التحتية للإنشاءات المتنوعة وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، تمت زراعة 15 فدانا بمزرعة الشباب، قام بزراعتها الشباب من اعضاء أندية التطوع والجوالة واعضاء برلمان الشباب.

وأشار إلى أنه يرجع تاريخ إنشاء المزرعة إلى ثمانينات القرن الماضى، وقتها قام شباب من جميع محافظات مصر بالاشتراك فى معسكرات العمل والتى كانت تنظمها وزارة الشباب حيث تم زراعة 50 فدانا المساحة الكلية للمزرعة.

واوضح أن الأعمال تضمنت رفع الكفاءة للمعصرة وتغير السقف ودهان الأرضية بمادة عازلة وعمل صيانة للمعدات وخط الانتاج الذكى الخاص بالقرية وصيانة لخط الانتاج، وتم رش المزرعة خلال الموسم، لافتا انه يبلغ متوسط الإنتاج للفدان 2 إلى 3 أطنان حسب عمر ونوع الشجرة.

وقال مدير الشباب والرياضة، إنه تقدم المعصرة أسعار تنافسية 800 جنيه للطن للمزارعين و750 للطن لكبار المزارعين.



اشجار الزيتون



جمع الزيتون_1



حبوب الزيتون



عصر الزيتون



