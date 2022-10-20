اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:45 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب بنما

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:02 م
زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب بنما مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر غرب بنما اليوم الخميس، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وكالة الدفاع المدني الوطنية في بنما قولها إن السكان شعروا بالزلزال في كل من "هيريرا" و"بوكاس ديل تورو" و"فيراجواس" ومناطق غرب البلاد، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

 

من جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 62 كيلومترا جنوب غرب "بوكا تشيكا" في بنما قبالة ساحل المحيط الهادئ في البلاد.

 


بنما

زلزال

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

المحيط الهادئ



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