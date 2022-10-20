زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب بنما

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وكالة الدفاع المدني الوطنية في بنما قولها إن السكان شعروا بالزلزال في كل من "هيريرا" و"بوكاس ديل تورو" و"فيراجواس" ومناطق غرب البلاد، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

من جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 62 كيلومترا جنوب غرب "بوكا تشيكا" في بنما قبالة ساحل المحيط الهادئ في البلاد.