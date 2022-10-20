زعيم حزب العمال البريطانى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة "فورا"

كتبت: نهال أبو السعود

دعا زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، إلى إجراء انتخابات عامة "فورا"، في ظل حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال ستارمر - في خطاب ألقاه في مؤتمر نقابات العمال في برايتون "إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، بريطانيا تستحق الأفضل، ويجب والعمل على وضع البلاد على الطريق الصحيح".

وكان استطلاع للرأي - أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة - أظهر أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبي، و62 في المائة يرون أنها غير مناسبة للمنصب، وكشف الاستطلاع أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل.

ويكشف الاستطلاع الذي أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة أن تراس تعامل الأن على أنها "أكثر رئيس وزراء مكروه" في المملكة المتحدة.

وتصل النتيجة الصافية لتفضيل رئيسة الوزراء الأن إلى -70، بانخفاض 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي، وتأتي الضربة الأخيرة لتراس بعد أيام من إقالتها وزير الخزانة كواسي كوارتنج من منصب وزير الخزانة واستبداله بجيريمي هانت.

ووجد يوجوف أيضًا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل، وعندما سئلوا عمن يجب أن يحل محلها، كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون هو الخيار الأكثر شعبية حيث اختاره الثلث (32 في المائة) بينما اختار الربع (23 في المائة) ريشي سوناك.

ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة يعتقدون أن تراس يجب أن تتنحى.