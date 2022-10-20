زعيم "العمال" يدعو لانتخابات فورية بعد استقالة تراس: يكفى 12 عاما من فشل المحافظين

كتبت: نهال أبو السعود

دعا السير كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني إلى إجراء انتخابات عامة فورية في أعقاب اعلان ليز تراس الذي أعلنت فيه استقالة من المنصب بعد 45 يوما فقط.

وقال زعيم حزب العمال: "لقد أظهر حزب المحافظين أنه لم يعد لديه تفويض للحكم بعد 12 عامًا من فشل حزب المحافظين، يستحق الشعب البريطاني أفضل بكثير من باب الفوضى الدوار هذا. في السنوات القليلة الماضية ، وضع المحافظون ضرائب قياسية ، ودمروا مؤسساتنا وخلقوا أزمة تكلفة المعيشة. الآن ، لقد حطموا الاقتصاد بشدة لدرجة أن الناس يواجهون 500 جنيه إسترليني شهريًا إضافيًا على قروضهم العقارية. سيستغرق إصلاح الضرر الذي أحدثوه سنوات"

وأضاف: "كل واحدة من هذه الأزمات حدثت في داونينج ستريت لكن الشعب البريطاني دفع ثمنها. لقد ترك كل واحد بلدنا أضعف وأسوأ"

وتابع: "لا يمكن للمحافظين الرد على الفوضى الأخيرة عن طريق النقر مرة أخرى ببساطة على أصابعهم وخلط الناس في القمة دون موافقة الشعب البريطاني. ليس لديهم تفويض لوضع البلاد في تجربة أخرى. بريطانيا ليست إقطاعتهم الشخصية لإدارة كيف يحلو لهم"

كما جاء في البان: "يستحق الشعب البريطاني رأيًا مناسبًا بشأن مستقبل البلاد. يجب أن تتاح لهم الفرصة لمقارنة فوضى حزب المحافظين مع خطط حزب العمال لحل الفوضى ، وتنمية الاقتصاد للعمال وإعادة بناء البلاد من أجل مستقبل أكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا. يجب أن نحظى بفرصة لبداية جديدة. نحن بحاجة إلى انتخابات عامة - الآن ".