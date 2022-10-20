رفع 2000 طنا مخلفات بـ14 مركزاً ومدينة فى كفر الشيخ.. صور

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وحملات نظافة بمقابر دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030 .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التى جرى رفعها 2000 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ كفر الشيخ 382 طنا، وببرج البرلس 49 طنا، وبسيدي سالم 156 طنا، وبسيدى غازى 42 طنا، وببلطيم 118 طنا، وبالرياض 111 طنا، وبالحامول 156 طنا، وبمصيف بلطيم 38 طنا، وبقلين 126 طن، وبيلا 183 طن، و بدسوق 253طن، وبفوه 196 طن، وبمطوبس 165 طن، وبمسير 26 طن "، بإجمالي 2000 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال ال3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



تنظيف المقابر بدسوق



تنظيف المقابر



رفع الاتربة



رفع المخلفات بالحامول



رفع المخلفات بطرق الحامول



رفع المخلفات



رفع مخلفات تطهير الترع



كنس الشوارع بمصيف بلطيم