رصف طريق الزبدة وإنشاء حائط ساند وتغطية ترعة سنجها بالشرقية بـ14.5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال رصف طريق الزبده وإنشاء حائط ساند و تغطيه ترعة سنجها بمدينة كفر صقر ، في إطار تنفيذ مشروعات الجارى بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

فجاري تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية والحوائط السانده وتغطيه الترع بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة.

ومن جانبه أوضح صبحي عبدالهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر إنه تم عمل محضر انضمامي لتنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند بطول 150 متر و تغطية ترعة سنجها بطول 350 متر ورصف طريق الزبدة بطول 3كيلو بنطاق الوحدة المحلية بالمؤانسة وبتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون و500 ألف جنيه.