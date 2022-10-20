رئيس وزراء لاتفيا: لا يوجد "حل سحري" لأسعار الطاقة المرتفعة

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قال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورز كارينش، إنه لا يوجد "حل سحري" لأسعار الطاقة المرتفعة، مؤكدًا اعتماد التكتل (الاتحاد الأوروبي) على الواردات من الخارج.



وأضاف كارينش - في تصريحات للصحفيين لدى وصوله لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل نقلتها شبكة "يورنيوز" الأوروبية اليوم الخميس - "الحل هو العمل معًا.. وأننا في مرحلة في الوقت الحالي حيث تعمل كل دولة عضوة بالتكتل لنفسها".



وأشار إلى أن ذلك غير كاف وأن المستوى المقبل هو النظر فيما يستطيع الاتحاد عمله ككل، واصفًا المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية بهدف خفض أسعار الغاز بـ "الأفضل على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي".



ويجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي والحكومة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم لمحاولة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية خفض أسعار الطاقة المرتفعة والتأكد من قدرة الأوروبيين على تجاوز العاصفة الاقتصادية المقبلة.