رئيس "مياه شرب" بالجيزة: طبقنا آلية للاستفادة من مياه الأمطار بـ11 بئر شحن جوفى

كتبت – مرام محمد

مع قرب فصل الشتاء، تستعد محافظة الجيزة لاستقبال موسم سقوط الأمطار ، وفق خطة متكاملة، تستهدف حماية المواطنين ومواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها، وذلك من خلال تجهيز مخرات السيول، لاستيعاب كميات الأمطار، وتجهيز بالوعات الأمطار في شوارع الأحياء والمراكز، وسيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع، إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية، خاصه بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية.

وفى هذا الصدد، قال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن مصر في أمس الحاجة للاستفادة القصوى من مياه الأمطار، بدلا من تصريفها في مياه الصرف الصحي والإضرار بها سواءا في الكمية أو في عملية المعالجة، مشيرا إلى أن الدولة تدرس حاليا تطبيق أفضل السبل لاستغلال مياه الأمطار؛ لشحن المياه الجوفية أو لتجميعها مع المياه التي يعاد استخدامها لاستغلالها في الري والزراعة، خاصة وأن العالم يواجه تحديات أهمها قضية التغيرات المناخية ومخاطرها وما ينتج عنها من تبعيات على البيئة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مياه الأمطار تعد مصدر متجدد للمياه النظيفة التي يمكن أن تستخدم في كثير من المجالات بما في ذلك الزراعة والصناعة، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى إعادة تدوير، بل كل ما تحتاج إليه هو فصل بعض الرواسب عنها نتيجة تجمعها في الشوارع.

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي نجحت في تطبيق آلية متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار، وذلك من خلال آبار الشحن الجوفي "أيسون"، وهي آبار على أعماق مختلفه تتصل بالمياه الجوفية والتي تعد مخزون استراتيجي من المياه لمصر، موضحا أن "أيسون" يعد أحد أنظمة إدارة مياه الأمطار، حيث تضم الجيزة 11 بئر شحن جوفي، بالقرب من المتحف المصري وميدان الرماية وطريق اسكندرية الصحراوي وفي بعض الأنفاق والطريق الدائرى.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتدعيم منظومة المياه في محافظة الجيزة بسيارات شفط ومضخات وسيارتين للسيول ومعدات وقطع غيار جديدة، بالإضافة إلى شراء عدد من السيارات والمعدات الثقيلة ومعدات الحفر وسيارت نقل المياه، ووفرت مولدات احتياطية لشفط المياه لمنع تراكم أى مياه فى الشوارع؛ مما ساعدهم في عمل دراسات للاستفادة وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.

وأوضح أن الشركة تقوم باستعدادات استباقية لموسم الأمطار، قبل فصل الشتاء، تشمل التطهير المستمر لبلاعات الأمطار وإصلاح أي تلفيات بها، ومطابق الصرف الصحي، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

وأكد على أن الشركة، تسعى دوما لتوعية المواطنين بالحفاظ على منظومة الصرف الصحي والبيئة المحيطة ومواجهة الصرف الصناعي المخالف وغير المعالج والذي، يعد أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه وإهدارا لها، وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والمحافظة عليها.