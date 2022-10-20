رئيس جامعة الأقصر يناقش تأسيس نقابة وصندوق رعاية للعاملين بالجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر بعدد من العاملين بالإدارات المركزية بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، بحضور جمال سيد أمين عام الجامعة، وعمر مصطفى الصادق، مدير عام إدارة شئون العاملين.

وأكد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن العاملين هم وقود الجامعة وحجر أساسها، لذلك تستهدف الجامعة تطوير الآداء بالإدارات المختلفة من خلال تنظيم عدة دورات وتأهيل العاملين للتعامل مع النظم التكنولوجية الحديثة والرقمنة، فضلًا عن عقد دورات تدريبية تؤهلهم للتدريب تباعًا في سبيل استثمار خبراتهم التي تسهم في بناء العمل وتطويره.

وأشار رئيس الجامعة خلال الاجتماع إلى سعي الجامعة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتنظيمه، لتحسين جودة العمل وتوظيف العاملين طبقًا لخبراتهم، في الأماكن التي يمكنهم تحقيق أقصى إفادة بها، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات منها؛ تأسيس نقابة للعاملين بالجامعة، وإنشاء صندوق رعاية، وذلك لدفع عجلة الإنتاج في ظل توفير بيئة عمل مناسبة، وأوصى رئيس الجامعة العاملين ببذل أقصى الجهود للارتقاء بجامعة الأقصر وتحقيق آمال المجتمع، والعمل كأسرة واحدة مترابطة ودعم التواصل الاجتماعي والثقافي والرياضي بين العاملين.

فيما كرم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، طالب وطالبة من المتميزين في إعداد أبحاث تناقش مشكلات وقضايا مجتمعية ووضع مقترحات لحلها، في إطار مسابقة البحوث الاجتماعية التي نظمتها الجامعة خلال العام الجامعي 2021-2022م، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والسيدة ذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وسلم الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، شهادات التكريم لصاحب المركز الأول؛ الطالب فؤاد حجاج جمعة، بكلية السياحة والفنادق، كما كرم رئيس الجامعة الطالبة مروة حسين علي، بكلية الألسن والتي حصدت المركز الثاني بالمسابقة، كما كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بالمسابقة والتي ضمت كل من؛ الدكتور سيد أبو الدهب العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.