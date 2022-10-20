رئيس جامعة الأقصر يلتقى الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عددا من الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية، بحضور مسئولي الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب حول العملية التعليمية، موجهًا بتذليل أى عقبات تواجههم في أي وقت خلال فترة دراستهم بمصر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة تحتضن أبناءها من الطلاب الوافدين وتسعى لتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم من أجل توفير مناخ ملائم للتحصيل الدراسي بالجامعة، مشدداً على أن جامعة الأقصر تولي اهتماما بالغاً بالطلاب الوافدين، وأنها تحرص على دمجهم بكافة الأنشطة الطلابية بكلياتها المختلفة.

فيما كرم رئيس جامعة الأقصر طالب وطالبة من المتميزين في إعداد أبحاث تناقش مشكلات وقضايا مجتمعية ووضع مقترحات لحلها، في إطار مسابقة البحوث الاجتماعية التي نظمتها الجامعة خلال العام الجامعي 2021-2022م، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والسيدة ذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وسلم الدكتور حمدي حسين شهادات التكريم لصاحب المركز الأول؛ الطالب فؤاد حجاج جمعة، بكلية السياحة والفنادق، كما كرم رئيس الجامعة الطالبة مروة حسين علي، بكلية الألسن والتي حصدت المركز الثاني بالمسابقة، كما كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بالمسابقة والتي ضمت كل من؛ الدكتور سيد أبو الدهب العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.