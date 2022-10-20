رئيس "بنية": نستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية لجذب استثمارات لمصر

كتبت هبة السيد

قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، إن المجموعة تستهدف إنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر، حتى تصبح قادرة على جذب واستيعاب الاستثمارات في المجالات المختلقة؛ لأن الأساس لتطوير أي نشاط اقتصادي يعتمد على توافر التكنولوجيا، والتي تدخل في العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المحلية.

وأضاف "مكي" خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمناسبة انتقال مجموعة بنية لمقر إداري جديد، أن المجموعة تضم في الوقت الحالي العديد من الشركات التابعة أبرزها بنية لأنظمة المعلومات، وبنية للإنشاءات، وبنية لكابلات الألياف الضوئية، وشركة لإنشاء أبراج المحمول، كما تعمل على إنشاء شركات أخرى جديدة عقب دراسة الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى، وتحديد هيكلها الإداري، وحصص الشركاء.

وسبق أن أكد أحمد مكي، أن الشركة قررت الانتقال لمقر جديد ذكي ومستدام ليتناسب مع توجهات الشركة بضخ استثمارات جديدة، وتوسعات الشركة في أنشطة متنوعة، حيث تمتلك الشركة 3 مقرات مختلفة في مصر بين مقر في منطقة التجمع الخامس، وآخر بمنطقة مساكن شيراتون، والثالث بمدينة العين السخنة بجوار مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية.