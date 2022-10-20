رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يتفقدان المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"

كتبت - مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد وكريم عبد العزيز

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد، والذي يعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع فكرة ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة، والحد من الزحام والكثافات المرورية كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد، منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت وغيرها، ليغطى شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك؛ بهدف تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام بمناطق الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة وتسهيل التنقل فى هذه المناطق ونشر ثقافة ركوب الدراجات.

ويقوم المشروع على منظومة مشاركة الدراجات، والتي تعتمد على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع وهو ما سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.