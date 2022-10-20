رئيس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات الثنائية

وأوضح رئيس المجلس الأعلى خلال اللقاء اليوم الخميس، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية، الاهتمام الذي توليه قيادة البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة الأصعدة بما يفتح آفاقاً جديدة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار، مرحبا بزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمملكة البحرين بناء على دعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" الذي سيعقد في مملكة البحرين في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر 2022.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره و تقديره لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على اللقاء، وتقديره لجهود المجلس في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.