دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة بمراكز شباب فوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب قبريط التابع لإدارة شباب فوة، بمشاركة 30 عضو من أعضاء الجوالة من مراكز شباب "قبريط، السالمية، منية الأشراف، العلوى "، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، مهامه في بداية الإصابة، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئي للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

كما تناولت الدورة التى قدمتها الدكتورة جهاد رمضان، كيفية تنفيذ الخطوات الأولية لمساعدة الفرد إذا تعرض لحادثة أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى والطبيب المختص لفحصه ومعرفة حالته كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه، تدريب قدمه أحمد عطية، القائد الكشفي، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، متابعة عبد الفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالمديرية.



جانب من دورة الاسعاف



جانب من التدريبات