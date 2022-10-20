ختام تصفيات الإذاعة المعهدية على مستوى المنطقة بالشرقية

الشرقية إيمان مهنى

أنهت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة الإذاعة المعهدية على مستوى المنطقة لكافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بإشراف الدكتور السيد الجنيدى رئيس المنطقة.

أوضح الدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنة تمت أعمال التصفيات بمقر ديوان عام المنطقة بعد انعقاد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات.

حيث تم ترشيح أفضل التلاميذ والطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى تصفيات الإدارات للمنافسة على تصفيات المنطقة.

وفى السياق ذاته أضاف علاء المحمدى، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة أن مسابقات الإذاعة المعهدية تستهدف اكتشاف الموهوبين من أبناء الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية وتمت بكل حيادية تحت اشراف مباشر للموجه العام أحمد أبو العباس، وَالموجة الأول محمود عبد الباقى، وآمال أبو السعود مسئول المسابقات والأنشطة للفتيات.

وجاءت النتائج كما يلى المرحلة الابتدائية" فتيات الزقازيق النموذجى، الصفوة النموذجى، الحمدية" المرحلة الإعدادية والثانوية بنين، الصفوة النموذجى، أبو حريز. حماده"،المرحلة الإعدادية والثانوية للفتيات معهد فتيات الزقازيق النموذجى،فتيات فؤاد خميس،النموذجى الثانوى، معهد فتيات كراديس، معهد فتيات شنبارة الميمون".