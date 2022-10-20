اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بالإفراج عن معتقل فرنسى فلسطينى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:00 ص
خبراء أمميون يطالبون إسرائيل بالإفراج عن معتقل فرنسى فلسطينى فلسطين- أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى الافراج "فورا" عن الناشط الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريا منذ مارس.

وقال الخبراء الأمميون: "نحن قلقون بشأن استخدام إسرائيل التعسفي والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية، فضلا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري"، وفق ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتابعوا: "إن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب، بل إنها سادية".

وحكمت إسرائيل على الحموري (37 عاما) في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، حيث أن هذا الشكل من العقاب المثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم، في حين مدد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في يونيو، ثم مرة أخرى في سبتمبر، معتبرا أنه عضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

من جهته، ينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للفصيل الذي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابيا".

هذا وتعرض هاتف صلاح الحموري للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو"، وفق ما كشفت منظمات حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح الحموري كان قد بدأ في 25 سبتمبر، مع 29 فلسطينيا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه. 

وطلب الحموري في رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو، "الضغط" على الدولة العبرية للإفراج عنه.

وكان الحموري قد سجن في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، في حين أفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة "حماس".


اسرائيل

فلسطين

اخبار فلسطين

فرنسا



الموضوعات المتعلقة

الجيش العراقى: مصرع 150 قيادى بتنظيم داعش خلال 2022 والحدود مع سوريا مؤمنة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:00 ص

الرئيس العراقى يؤكد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع سوريا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:00 م

المبعوث الأممى إلى سوريا يحذر من تدهور أوضاع السوريين فى كل مكان

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:03 ص

سوريا تدين أعمال القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممارسات المستوطنين بالقدس

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:00 م

وزير خارجية سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا تهدد السلم والأمن بالمنطقة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة