اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة: معدلات تنفيذ المشروعات تتجاوز 70% فى المرحلة الأولى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:17 م
حياة كريمة: معدلات تنفيذ المشروعات تتجاوز 70% فى المرحلة الأولى حياة كريمة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة تتجاوز الـ 70%، آملا أن يتم إنهاء العمل في المرحلة الأولى بـ 1477 قرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية  دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "عدد كبير من المشروعات انتهت، وخاصة المشروعات الإنشائية مثل المدارس ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، ونحن نقوم بإنشاء 332 مجمع خدمات حكومية، يضم كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن، تشمل أحوال مدنية وشهر عقاري وغيرهما".

وقال: "نقدم كل هذه الخدمات لأهالينا، ومجمعات الخدمات الزراعية تقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع المصري، بالإضافة إلى إنشاء المدارس، بالنسبة للمرحلة الثانية فنحن نستهدف أكثر من 300 تجمع من التجمعات الريفية".


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

التنمية المحلية

مشروعات حياة كريمة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

جامعة السادات تدشن قافلة طبية تخصصية فى قرية "كفر عبده" بقويسنا ضمن حياة كريمة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:34 م

النائب حازم الجندى: محافظ الغربية يتابع تنفيذ حياة كريمة لحظة بلحظة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:00 م

محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:52 م

الكشف على 1750 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:43 م

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية بمركز شباب الصف.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة