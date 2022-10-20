"حياة كريمة" تبدأ الزيارات الميدانية للمتطوعين من الجامعات المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تأتي المؤسسة كأحد مؤسسيه، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، عقدت مؤسسة "حياة كريمة" ندوات داخل 24 جامعة حكومية، وذلك بهدف توعوية شباب الجامعات بالجهود التنموية ونشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات وحثهم علي المشاركة في الحوار الجماهيري، وتستمر هذه الندوات في الانعقاد بالجامعات المصرية، ويأتي ذلك تحت شعار" تطوع واترك بصمتك".

يأتي ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وبدأت المؤسسة في تنفيذ الزيارات الميدانية لشباب الجامعات، لإشراك الشباب في المبادرة الرئاسية، حيث تطوع أكثر من 3000 ألف متطوع من طلبة الجامعات المصرية، وتأتي خطوة الزيارات الميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع ضمن الخطوات التنفيذية للعمل على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، علاوة على العمل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على عقد برنامج تأهيلي للمتطوعين، وذلك بموجب البروتوكول الذي تم إبرامه بين المؤسسة والأكاديمية في نهاية سبتمبر الماضي.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد عقدت ندواتها التوعوية علي ثلاث مراحل، وكانت أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة "، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك تحت عنوان" التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي "حياة كريمة"، وذلك لكون المؤسسة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي "بين شباب الجامعات.

وبدأت المرحلة الأولى من هذه الندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي حياة كريمة والجهود المبذولة على الأرض.

فيما انطلقت المرحلة الثانية في التاسع من أكتوبر، وشملت جامعات (طنطا، والسويس، وقناة السويس، وبني سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان)، والتي شهدت إقبالا كبيرا من شباب الجامعات.

وتستمر المرحلة الثالثة من الندوات، والتي بدأت في جامعتي أسيوط وبورسعيد، وتستمر هذه الندوات في جامعات (المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادي الجديد) حتى 23 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي" بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة، أكبر مشروعا تنمويا في تاريخ مصر، والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.