اليوم السابع
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حملة لإزالة التعديات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضارى فى بورسعيد

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:48 م
حملة لإزالة التعديات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضارى فى بورسعيد جانب من الحملة المكبرة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لإعادة الانضباط للشارع وإزالة مخالفات التنظيم والإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة وتيسير حركة المرور والمواطنين. 
 
وأشار الغضبان إلى أن الأجهزة التنفيذية بحى الزهور برئاسة فوزى الوالى رئيس الحى قادت حملة مكبرة لفتح الشوارع وإزالة التعديات والمخالفات، حيث تمت إزالة جميع الأقفاص الحديدية والغرف المبنية من الطوب والإشغالات غير المرخصة والحواجز المخالفة لخطوط التنظيم بمنطقة شباب المدينة ومنطقة أبراج أبو قمصان وجميع التعديات التى تعوق الطريق، وذلك في ظل أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة. 
 
وأكد الغضبان أن منطقة شباب المدينة تعد أحدث منطقة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحى الزهور، لافتاً إلى أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، حيث يجرى رصف الشوارع بمنطقة شباب المدينة، وتجميلها وزيادة معدلات الإضاءة ضمن أعمال التطوير الشاملة بحي الزهور.
 
جانب من الحملة المكبرة ببورسعيد
جانب من الحملة المكبرة ببورسعيد

جانب من حملة الإزالة بالشوارع والميادين بحى الزهور ببورسعيد
جانب من حملة الإزالة بالشوارع والميادين بحى الزهور ببورسعيد
 
 
 

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