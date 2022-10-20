حلقات ذكر ومديح.. الآلاف يحتفلون بمولد سيدى أحمد البدوى فى الليلة الختامية (صور)

الغربية مصطفى عادل

اتينا رحابك ياشيخ العرب فلله سيرنا نلبي الطلب مدائح يرددها محبي آل البيت والمريدين داخل مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا في الليلة الختامية لمولد سيدي أحمد البدوي للاحتفال بمولده.

فعلي الرغم من قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالغاء الاحتفالات بالمولد واقتصارها على صلاة الجمعة الأخيرة فقط الا أن المريدين ومحبي آل البيت حضروا لمدينة طنطا من كل ربوع محافظات مصر من وجه بحري والصعيد لزيارة ضريح سيدي أحمد البدوي والاحتفال بمولده.

وعلي مدار أيام اسبوع الاحتفال بالمولد يتوافد المريدين على مدينة طنطا مصطحبين معهم أفراد اسرهم وامتعتهم للتواجد في محيط المسجد.

وتفتح إدارة المسجد الضريح من التاسعة صباحا وحتي عقب صلاة العشاء أمام جميع الزوار والمريدين وتم وضع حواجز لمنع الاختلاط بين الرجال والسيدات.

وتزين الضريح بالزينة والورود احتفالا بمولده، ويجلس المريدين حول الضريح لترديد المدائح النبوية والذكر في حب سيدنا النبي صل الله عليه وسلم وآل بيته.

وحرص المريدين على وضع الروائح والعطور الطيبة على الضريح وتوزيع الحلوي على الزوار.

وافترش الآلاف الساحة الخارجية للمسجد، محضرين الطعام معهم لتناوله خاصة الفسيخ والاسماك المملحة، فيما حرص عدد كبير منهم على توزيع سندوتشات الفول النابت واللحم وتوزيع المياه والشربات والارز باللبن، وافترش المريدين الشوارع المحيطة بالمسجد واعداد الطعام وتوزيعه بالمجان على المريدين المترددين على المسجد.

فيما قامت بعض الطرق الصوفية بعمل ساحات خاصة بهم في الشوارع الجانبية المحيطة بالمسجد، وايضا اقامة اماكن استضافة في الشقق السكنية الخاصة بمحبي آل البيت والطرق الصوفية الموجودة بالقرب من المسجد.

وانتعشت حركة البيع والشراء في المحلات التجارية الموجودة في محيط المسجد خاصة محلات الحمص والحلاوة وسط اقبال كبير من الزوار على الشراء كهدايا لاقاربهم.

كما انتشر الباعة الجائلين والعاب الاطفال وبائعي المصاحف والسبح والسلاسل وبيعها على الزوار الذين تواجدوا بأعداد كبيرة في ساحة المسجد.

ووضعت مديرية امن الغربية خطة أمنية لتأمين المنطقة وتم نشر الخدمات الأمنية ورجال المباحث وافراد الشرطة ورفع الاشغالات وغلق الشوارع المؤدية للمسجد ومنع دخول السيارات.

ويستعد المريدين لمغادرة مدينة طنطا غدا عقب صلاة الجمعة للتوجه بعدها على مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.