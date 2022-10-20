اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
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حريق هائل يتسبب فى انهيار قبة ضخمة لمسجد بإندونيسيا.. فيديو

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:14 م
حريق هائل يتسبب فى انهيار قبة ضخمة لمسجد بإندونيسيا.. فيديو قبة المسجد قبل انهيارها
وكالات

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انهارت القبة الضخمة لمركز المسجد الكبير الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب حريق هائل نشب في المسجد واستمر لساعات.

وحسب موقع سى بى اس، قالت الشرطة إن المسجد كان يخضع لعمليات ترميم عندما نشبت فيه النيران، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أربعة عمال على الأقل لاستجوابهم.

وقال قائد شرطة شمال جاكرتا كومبس ويبوو، إنه تم إجلاء جميع المصلين في المسجد، وإنه لم يصب أي شخص بأذى في هذا الحادث، مبينا أنه ستتم الاستعانة بالمركز العدلي في مقر الشرطة، للتحقيق في سبب اندلاع النيران.

 


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