جامعة بنى سويف تعلن الاعتماد على محطة توليد الأكسجين بالمستشفيات الجامعية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن المستشفيات الجامعية أصبحت تعتمد على محطة توليد الأكسجين بشكل كامل، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبية، الأمر الذى يسهم في ترشيد الإنفاق المالى، فضلاً عن توفر أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري.



وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المحطة تعمل على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة، مع ضمان استمراريته على مدار اليوم، حيث أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي، لافتاً إلى أن المحطة تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشر.



من جانبه، أكد الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب، أن المحطة تنتج ما يزيد عن 120 متر مكب في الساعة الواحدة، وتساعد في الترشيد حيث أن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً إلى أن المحطة لها مبني مستقل على مساحة 80 م ومكون من ثلاث طوابق.



وأشار الدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى أن المحطة تعد الأولي من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية بكافة جامعات الجمهورية، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أن الإنتاج الفعلي يغطي الكمية المستهلكة، وتوفير ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق.







توليد الأوكسجين



محطة توليد الأوكسجين



مستشفيات جامعة بنى سويف



