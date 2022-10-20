جامعة المنصورة الجديدة تستكمل اختبارات تحديد المستوى فى "الإنجليزى" للطلاب الجدد

الدقهلية - فريق المحافظات

استكملت جامعة المنصورة الجديدة اختبارات اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، حيث تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اختبارات تحديد المستوى فى اللغة الإنجليزية لجميع الطلاب الجدد الملتحقين بالمستوى الأول بالجامعة للعام الدراسي 2022 _2023، وذلك بحضور الدكتور أشرف قوطة أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية آداب جامعة دمياط، والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة.

وتستعين الجامعة بمنصة ماجروهل لعقد اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية للطلاب الجدد، والذي يتعين علي الطلاب تخطيها للإنتقال إلي الفرقة الثانية، إضافة إلي تقسيم الطلاب لعدة مستويات على النحو التالي: الطلاب الحاصلون علي أقل من 57 % يدرسون المستوي E0, وبعد اجتيازه يدرسون المستوي E1، والطلاب الحاصلون علي 57% الي 74% يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E1 مباشرة، والطلاب الحاصلون على 75% فأكثر يتم تصنيفهم في المستوي المتقدم، ويتم اعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوي المطلوب.

وأشار الدكتور أشرف قوطة، إلى أن عدد الطلاب الذين سوف يقومون بأداء اختبار تحديد المستوي يبلغ حوالي 1660 طالب وطالبة، وسوف يتم انتظام الطلاب في دراسة مقرر اللغة الإنجليزية فور ظهور نتيجة الاختبار، بهدف تحسين مستوي الطلاب في اللغة الإنجليزية من خلال منهج تفاعلي لتنمية مهارات اللغة المختلفة تقدمها إحدى أفضل منصات التعليم في العالم وهي مؤسسة ماجروهيل الأمريكية.

وتهتم جامعة المنصورة الجديدة برفع مستوي الطلاب في اللغة الانجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية، بما ينعكس إيجاباً علي المستوي الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الانجليزية.

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