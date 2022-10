جامعة الأقصر تمنح مرتبة الشرف الأولى لرسالة دكتوراه لباحثة بكلية الآثار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة رويدا أبو بكر محمد فوزي، المدرس المساعد بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار، بقاعة الدكتور منصور النوبي، وذلك لنيل درجة الدكتوراه في اللغة المصرية القديمة تخصص اللغة القبطية، بحضور الدكتور عز عرابي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن الطوخي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سيد وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من الدكتور منصور النوبي، أستاذ الآثار المصرية والعميد الأسبق لكليتي الآثار بجامعتي قنا والأقصر، مشرفًا ورئيسًا، والدكتور أحمد علي محمد الأنصاري، أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة سوهاج، مناقشًا، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد كلية الآثار مشرفًا مشاركًا، والدكتور ماهر أحمد عيسى، أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة الفيوم مشرفًا مشاركًا، والدكتورة رشا فاروق السيد، أستاذ اللغة المصرية القديمة، ومدير معهد الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مناقشًا.

ومنحت اللجنة الباحثة درجة الدكتوراه في الآثار المصرية، لغة مصرية قديمة بمرتبة الشرف الأولى، وذلك فى دراسة بعنوان ( apaleographical and linguistic study of the texts of unpublished collectios of coptic ostraca from thebes)، لنيل درجة الدكتوراة في اللغة المصرية القديمة تخصص اللغة القبطية.

فيما كرم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، طالب وطالبة من المتميزين في إعداد أبحاث تناقش مشكلات وقضايا مجتمعية ووضع مقترحات لحلها، في إطار مسابقة البحوث الاجتماعية التي نظمتها الجامعة خلال العام الجامعي 2021-2022م، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والسيدة ذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وسلم الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، شهادات التكريم لصاحب المركز الأول؛ الطالب فؤاد حجاج جمعة، بكلية السياحة والفنادق، كما كرم رئيس الجامعة الطالبة مروة حسين علي، بكلية الألسن والتي حصدت المركز الثاني بالمسابقة، كما كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بالمسابقة والتي ضمت كل من؛ الدكتور سيد أبو الدهب العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.



جلسة منح مرتبة الشرف الأولى لرسالة دكتوراة لباحثة بكلية الآثار



منح مرتبة الشرف الأولى لرسالة دكتوراة لباحثة بكلية الآثار