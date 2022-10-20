تواصل توريد الأرز الشعير بمضرب بورسعيد.. وارتفاع الكمية الموردة إلى 90 طنا

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، تواصل عمليات استلام الأرز الشعير من المزارعين الذى يتم توريده إلى مضرب الشرق الأوسط الوحيد اللى موجود فى المحافظة والذى تم إعتماده والتعاقد مع هيئة السلع التموينية، لافتًا إلى ارتفاع الكمية المورده للمضرب إلى 90 طنا من خلال الجهود التى تبذل من قبل المديرية وبالتعاون مع كافة الجهات المختلفة المتمثلة فى مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء والقبانى مسئول الوزن.

وتابع لـ"اليوم السابع"، أن مساحة الأرز المزروعة خلال عام 2022 بلغت 34 ألف فدان فضلًا عن وجود مضرب يقع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالحوض السمكى على مساحة 3750 متر مربع ومساحته التخزينية 3100 طن.

وفى سياق متصل أكد بأنه يتم تسليم الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية بالأسعار الآتية : الأرز رفيع الحبة بمبلغ 6500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بمبلغ 6750 جنيها للطن.

وأشار بأنه يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أن هناك ضوابط غاية الأهمية للتعامل مع محصول الأرز والتى تتضمن أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لاتقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن الأرز حاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدينية والحبوب الغريبة.

ومن جهة أخرى أكد ناصر انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين الخاصة بثمن الأرز الشعير المورد المضرب بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية لمدة 48 ساعة فقط لتشجيع باقى المزراعين على التوريد

وناشد وكيل الوزارة جميع المزارعين بضرورة توريد الأرز إلى المضرب المعتمد وعدم تخزينه بغرض حجبة عن التداول وإحتكاره منعًا للمسؤليه القانونية.