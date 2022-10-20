تلاميذ معهد أزهرى بشمال سيناء تسلقوا النخل فى حصة تدريب عملى على حصاده.. صور

طبق معهد أزهرى بشمال سيناء، يوم تدريب عملى على مهارات ريادة المشروعات، بزيارة مزرعة نخيل وتدريب التلاميذ الصغار على طلوع النخيل، وجنى البلح ثم المرور بمراحل تجفيفه وتصنيعه.

وأعلن المعهد الأزهرى الابتدائى بقرية 30 يونيو بمركز بئر العبد بشمال سيناء، أنه انطلاقا من إدراج المعهد بخطة الجودة والاعتماد وتحقيقا لممارسات الجودة فى المجال السادس (المتعلم) فى المعيار الثانى (المهارات العامة) والتى تهدف إلى أن يمارس المتعلم مهارات التعلم الذاتى، وريادة المشروعات، والمهارات الاجتماعية السليمة مع الآخرين، ويحترم المتعلم العمل اليدوى والمهن المختلفة فى المجتمع، ويشارك المتعلم فى ممارسة أنشطة اجتماعية متعددة وفقا لميوله،تم تفعيل تلك الممارسات بطريقة متميزة وفريدة من نوعها، باصطحاب بعض من التلاميذ وتلميذات بالمعهد إلى إحدى مزارع النخيل.

وتابع البيان أنه تم تعريف التلاميذ على مراحل تصنيع العجوة من البلح حتى يتم زراعة احترام العمل اليدوى فى أفئدتهم والتعرف على أنواع التمر، وشرح مدى أهمية وضرورة تناول البلح والتمر المفيد للجسم وتعدد منافعه، وتقديم هدايا للتلاميذ عينية متمثلة فى اكياس البلح والتمر المفيد.

يذكر أن مركز بئر العبد بشمال سيناء، تنتشر على أرضه مساحات من بساتين النخيل والتى تشهد هذه الأيام موسم حصاد بجمع البلح وتجفيفة وتصنيع التمور وعجوة يقوم بها أصحاب هذه المزارع.



الاحتفال بالانتاج



التلاميذ يتابعون



تجفيف البلح



تدريب الطلاب



تدريب طالب



تدريب عملى_1



جانب من اليوم الترفيهى



خلال جنى البلح



سعادة الجميع باليوم



سعداء بالمحصول



سعيد بنجاحه



فى حضن الطبيعة



من التدريب



وانتاج العجوه



وصول الانتاج للفصل



يجمعون الانتاج



يلتقطون البلح