تكريم الطلاب ذوى الهمم وأولياء أمورهم فى كلية تربية نوعية بجامعة الزقازيق.. صور

فريق المحافظات

نظم قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق مؤتمره العلمي السنوي الرابع، تحت عنوان "تكنولوجيا التعليم ودمج ذوي الهمم ..الفرص والتحديات".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورهاني حلمي عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، والدكتور عادل سرايا رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والعلماء وعلي رأسهم الدكتور نبيل شلبي الخبير الدولي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والدكتور صفي الدين متولي أستاذ تكنولوجيا الأقمار الصناعية ونظم المعلومات والدكتور إيهاب الببلاوى عميد كلية علوم ذوي الإعاقة ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة.

وعلى هامش المؤتمر قام الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية والدكتو أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أكمل شوقي جاب الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور عادل سرايا بتكريم ضيوف شرف المؤتمر، وبعضاً من الطلاب ذوي الهمم وأولياء أمورهم و رؤساء الأقسام العلمية ورؤساء الوحدات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ومنسقي المؤتمر والدكتورة لمياء محمد الهادي مدرس تكنولوجيا التعليم بالقسم.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل سرايا رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي أن هذا المؤتمر داخلي وخاص بالقسم ومنتسبيه ، و ليس مؤتمراً علمياً تقليدياً للمشاركات البحثية وأوراق العمل من أساتذة وخبراء من خارج الكلية والجامعة.

وأضاف أنه مؤتمر داخلي إنفاذاً لنصوص قانون تنظيم الجامعات بهذا الشأن، وأكد بأنه يٌفترض أن تقوم به كافة الأقسام العلمية بالجامعات المصرية بشكل سنوى في الأسابيع الأولى من الدراسة بعرض ماتم من إنجازات لعام مضى وعرض الرؤية التنفيذية للعام الدراسي الجديد في كافة القطاعات ذات العلاقة بمنظومة التعليم الجامعي وأركانه.



الحضور بحفل التكريم



تكريم جامعة الزقازيق لأهالى الطلاب