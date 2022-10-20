تفاصيل الموقف المالى والتنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومديري التخطيط بالمراكز، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2022/2023 بكل مركز، ومناقشة كافة المعوقات الخاصة بالمشروعات التي لم يتم البدء فيها، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولى الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، و الشئون المالية و البيئة والحماية المدنية والمرور والري والصرف.

تناول الاجتماع عرض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لكل مركز على حدة، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى أكتوبر 2022، لتنفيذ مشروعات الخطة في أنشطة رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تم استعراض إجمالي الاعتمادات الواردة والمنصرف منها والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية بإعداد حصر بمشروعات الخطة في كل مركز، متضمناً تاريخ البدء والموعد المقترح لتسليمه، ونسب التنفيذ، للوقوف على ملائمة نسبة التنفيذ مع الوقت المتبقي من للخطة، منوهاً عن توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، بضرورة وسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها، ، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات حياة كريمة