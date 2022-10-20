"تعليم الإسكندرية "تطلق مبادرة "مصر الخضراء" من المدارس

الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، فى تدشين مبادرة (مصر الخضراء ) بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بإدارة المنتزه ثان، بالتعاون مع اتحاد شباب الوطن الذي يعمل في مجال التنمية الشاملة، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة وأمجد عاطف وكيل الإدارة وعمرو محمد رئيس المبادرة ومحمد سعيد مسئول المبادرة بالإسكندرية وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة .

وقال مدير المديرية أنّ المبادرة تهدف إلى توعية أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (اتحضر للأخضر)، واستعداد مصرلاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم .

وأكد "أبوزيد"، أنه تم تدشين المبادرة بموافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار اهتمام القيادة السياسية للمحافظة على البيئة والتوعية البيئية الشاملة، والحد من مخاطر التغيرات المناخية بما يساهم في تقليل الاحتباس الحراري .

وأوضح مدير المديرية أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور وهي التشجير وندوات توعية لتنمية الوعي البيئي وغرس وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي، وسيتم تعميم المبادرة بجميع مدارس الإسكندرية مع التوجه لزراعة الأشجار المثمرة إلى جانب أشجار الزينة ، وقدّم شكره لمسئولي المبادرة وفريق العمل للدعم والمساندة في تشجير المدارس ، وقام بتكريم المشاركين في المبادرة