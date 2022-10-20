تحديث الصناعة ينظم ندوة توعوية حول تطورات التسويق الإلكتروني

كتب إسلام سعيد

نظم فرع مركز تحديث الصناعة في مدينة السادات ندوة توعوية حول التسويق الالكترونى والأتمتة (Automation) في مقر جمعية مستثمري مدينة السادات وذلك بحضور السادة المستثمرين واصحاب المصانع ومسؤولي التسويق والصيانة، وجاء ذلك فى إطار نشر الوعى والتواصل الدائم مع المجتمع الصناعي والتعريف بالخدمات ذات الأهمية القصوى لمواكبة التطورات في أساليب التسويق والتصنيع الحديثة.

وتم خلال الندوة عرض تقديمى عن مركز تحديث الصناعة والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية التسجيل والاستفادة من الدعم حيث تم دعوة عملاء جدد من منطقة المطورين غير مسجلين بالمركز، وذلك لتوطيد العلاقات مع السادة المستثمرين والتواصل الدائم مع المجتمع الصناعي وزيادة تقديم الخدمات ذات الأثر العالي للشركات المستفيدة.

كما ناقشت الندوة أهمية خدمات الأتمتة في الفترة الحالية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة أساليب التصنيع العالمية وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة.