اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:42 ص
بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم".

وحسب موقع سبوتنيك، نشر موقع الكرملين نص المرسوم، جاء فيه: "من أجل تحسين الإدارة العامة في مجال السياحة والأنشطة السياحية وزيادة كفاءة تطوير صناعة السياحة وتحسين هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية تم إلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة ودمجها بوزارة التنمية الاقتصادية في روسيا ".

ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع، حيث سيواصل نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو الإشراف على قطاع السياحة في البلاد.

وتم إنشاء الوكالة الفيدرالية للسياحة منذ عام 2004، وترأستها زارينا دوجوزوفا منذ عام 2009.

 


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