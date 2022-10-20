بوتين يمنح والدة الرئيس الشيشانى رمضان قديروف وسام الشرف

كتب محمد جمال

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشرف للنشاط العام، لأيماني قديروفا، والدة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تكريما لها على مشاركتها المتميزة في النشاطات الاجتماعية، بحسب روسيا اليوم.

وتم نشر المرسوم عبر البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية، ونص على تكريم أيماني قديروفا، التي تشغل منصب رئيسة المؤسسة الإقليمية العامة، التي تحمل اسم بطل روسيا ورئيس جمهورية الشيشان السابق أحمد قديروف، لجهودها المميزة في النشاطات الثقافية والاجتماعية.

يذكر أن الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح في العام 2021 أيماني قديروفا وسام شرف تقديرا لما قدمته من مساعدات للشعب الفلسطيني، وكان آخرها 20 ألف لقاح ضد فيروس كورونا.