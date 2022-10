بوتين يزور مركز تعبئة للجنود المستدعين ويشاركهم فى تدريبات الرماية.. فيديو

تفقد الرئيس فلاديمير بوتين في ميدان ريازان للرماية تدريبات الجنود، الذين تم استدعاؤهم للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأبلغ وزير الدفاع سيرجى شويجو الرئيس بوتين باجتياز الضباط والجنود دورة تدريبية حسب تخصصاتهم العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".

📹WATCH: Russian President Vladimir Putin practices sniper rifle shooting at the training ground in Ryazan region. pic.twitter.com/iVAdG0Up8t