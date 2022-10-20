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بوتين يزور مركز تعبئة للجنود المستدعين ويشاركهم فى تدريبات الرماية.. فيديو

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:30 م
بوتين يزور مركز تعبئة للجنود المستدعين ويشاركهم فى تدريبات الرماية.. فيديو بوتين
كتب محمد جمال

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تفقد الرئيس فلاديمير بوتين في ميدان ريازان للرماية تدريبات الجنود، الذين تم استدعاؤهم للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأبلغ وزير الدفاع سيرجى شويجو الرئيس بوتين باجتياز الضباط والجنود دورة تدريبية حسب تخصصاتهم العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وزار بوتين حقل الرماية واختبر بندقية قناصة جديدة اعتمدت مؤخرا في الجيش الروسي.


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