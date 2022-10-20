بعد مقتل عدي التميمي.. تصعيد ومسيرات ومواجهات ودعوات لإضراب عام في الضفة

وكالات

عمت المظاهرات ودعوات الإضراب والتصعيد مختلف المدن الفلسطينية إثر الإعلان عن مقتل عدي التميمي خلال تنفيذه عملية "معاليه أدوميم".

وبينما تجمعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين أمام منزل التميمي في مخيم شعفاط، وهتفوا له، كانت عدة مدن تشهد مسيرات تهتف للتميمي، ومظاهرات تطلق هتافات غاضبة.

كما شهدت عدة بلدات اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، إذ تحدثت وسائل إعلام عن سماع إطلاق نار قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة، وقرب حاجز قلنديا شمال القدس، كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن استهداف مركبات للمستوطنين بالزجاجات الحارقة في رام الله، كما تم استهداف حاجز الجلمة شمال جنين بالرصاص.

حركة "فتح" دعت لإضراب شامل و"يوم تصعيد" الخميس في كافة المحافظات الفلسطينية"، وقالت إن ذلك يأتي "ردا على جرائم الاحتلال وحصار مدينة نابلس واستمرار سياسة الإعدامات الميدانية".

كذلك أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس يوم غد "يوم حداد وإضراب تجاري" على روح التميمي، وطلبت أن "ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية".

كما أعلن عدد من المنظمات والنقابات الإضراب والحداد، كاتحاد المحامين، واتحاد المعلمين، والحركة الطلابية في جامعة الخليل.