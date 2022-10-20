اليوم السابع
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بسرقهم وهما بيتكلموا.. استمرار حبس لص الهواتف المحمولة فى الجمالية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:03 ص
بسرقهم وهما بيتكلموا.. استمرار حبس لص الهواتف المحمولة فى الجمالية متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء حديثهم فى الهاتف بأسلوب المغافلة بدائرة القسم. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.
 
بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

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