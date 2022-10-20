براءة مندوبة صرف بالشئون الاجتماعية من تهمه اختلاس أموال الإغاثات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد محجوب والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسام محمود، وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم، ببراءة المتهمة "ش.ع.م" مندوبة صرف بالشئون الاجتماعية من تهمه اختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 961 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من الشئون الاجتماعية بقيام " ش.ع.م" باختلاس أموال الإغاثة لحالات الوفاة.
وتبين من التحقيقات، ومن أقوال مقدمي البلاغات وعددهم 4، أنهم حال توجههم لمديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية لصرف مبلغ الإغاثة وقدره 5 آلاف جنيه لكل شخص منهم نتيجة حوداث تصادم، وعند صرف تلك المبالغ تبين أنه قد سبق صرفها رغم عدم التوقيع عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة، قررت إحالتها إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع علي مواد العقوبات 1/304 و30 من قانون عقوبات.
براءة مندوبة صرف بالشئون الاجتماعية من تهمه اختلاس أموال الإغاثاتالخميس، 20 أكتوبر 2022 01:37 م
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد محجوب والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسام محمود، وسكرتير المحكمة مصطفي قاسم، ببراءة المتهمة "ش.ع.م" مندوبة صرف بالشئون الاجتماعية من تهمه اختلاس مال عام.
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