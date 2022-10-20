بحضور أبو الغيط.. المنظمة العربية للسياحة تمنح السفير حسام زكى وساما

بيشوى رمزى

بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منحت المنظمة العربية للسياحة وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى للسفيرحسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة وسلم الوسام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح آل فهيد بأن هذا التكريم يأتي تقديراً من المنظمة العربية للسياحة للسفير حسام زكي لما قدمه من دعم لأنشطة وأعمال المنظمة على امتداد الوطن العربي من خلال جامعة الدول العربية حتى حققت الدور المنوط بها على المستوى الاقليمي والعالمي .

المنظمة العربية للسياحة تمنح السفير حسام زكى وسام السياحة

وأشاد بدور جامعة الدول العربية من خلال أمينها أحمد أبو الغيط في دعم وتنمية قطاع السياحة العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وما تم إنجازه حول اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

وأكد على أن المنظمة من خلال دعم جامعة الدول العربية حققت الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة خاصة بمجال التدريب والتأهيل حيث ساهمت في تدريب أكثر من 50 ألف متدرب منذ جائحة كورونا وحتى تاريخه بالاضافة لجهودها في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في المجال السياحي لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية الدولية للمنطقة العربية مع توفير المناخ المناسب لها من خلال اتفاقياتها مع المؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي تهدف الى تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر القطرية للدول المضيفة للإستثمار من خلال التأمين ضد التأميم والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية وتقييد التحويل للصرف الأجنبي والإخلال بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.