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بتمارين الضغط.. تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس الثانوى وسط حضور مرتفع للطلاب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:56 ص
بتمارين الضغط.. تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس الثانوى وسط حضور مرتفع للطلاب تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس الثانوى
كتب محمود طه حسين

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بتمارين الضغط، شهدت بعض المدارس اليوم تطبيق وتنفيذ اليوم الرياضى للطلاب، مؤكدة أن الرياضة عامل مهم فى تنشيط ذاكرة للطلاب وتنمية النشاط البدنى ورفع اللياقة الجسمانية لديهم، كما أنها تحفيز لهم للحضور اليوم المنتظم داخل المدارس لكونها تمثل عامل جذب للطلاب لتفريغ طاقتهم.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل الأنشطة (الرياضي- الثقافي- الفني) داخل المدارس بالمحافظات من منطلق اهتمام الدولة بالكشف عن المبدعين من الطلاب فى كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشري.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أى خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

 

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المبانى المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقى الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.


التربية والتعليم

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