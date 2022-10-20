وأعرب بايدن عن شكره لتراس لدورها في مجموعة من القضايا الملحة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك تحميل الجانب الروسي المسئولية عن الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا لبيان أورده الموقع الرسمي للبيت الأبيض.



وقال الرئيس الأمريكي: "واشنطن ولندن حلفاء أقوياء وأصدقاء للأبد، وهذه الحقيقة لن تتغير أبدا، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها".



و أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم، استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، على خلفية استياء واسع النطاق حيال خطط وقرارات اتخذتها لمعالجة التعثر الاقتصادي في المملكة المتحدة.



وقالت تراس -في كلمة قصيرة لها أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن- "بلدنا تأثر بضعف النمو الاقتصادي، وقد انتُخبت من أجل تغيير هذا الوضع... أعترف أنه بحكم الوضع الراهن لا يمكنني أن أستمر في فعل ما انتُخبت من أجله وأنا أستقيل من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وستُجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة الأسبوع المقبل".