انهيار مقبرة من 4 طوابق فى إيطاليا.. والتوابيت معلقة فى الهواء.. صور

كتبت ريهام عبد الله

شهدت مدينة نابولى الإيطالية انهيار مقبرة من 4 طوابق، وترك ما لا يقل عن عشرين نعشاً بها رفات بشرية معلقة في الهواء بعد انهيار المبنى.

وهذه هى المرة الثانية التي يتم فيها انهيار هيكل داخل مقبرة بوجيوريالي، أقدم وأكبر مقبرة في المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا، هذا العام، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



توابيت المقبرة معلقة فى الهواء

أغلقت السلطات موقع Poggioreale مقبرة، حيث بدأت بالتحقيق في سبب انهيار المبنى الرخامي المسمى القيامة.

ومن جهته قال فينسينزو سانتاجادا، عضو مجلس نابولي المسئول عن المقابر، إن "الانهيار سبقه انفجار وسحابة كثيفة من الغبار، بصفتنا إدارة ، فإننا نتولى جميع الإجراءات اللازمة" ، وذكر سانتاجادا أنه لم يكن أحد داخل المقبرة وقت الانهيار لأنه حدث بعد وقت الإغلاق.



صورة للمقبرة

ألقى السياسيون المحليون وأحباء أولئك الذين دفنوا في محاريب المقبرة باللوم على سوء الإدارة وصيانة المقبرة في التدمير

في يناير، انهار مبنى في منطقة أخرى من المقبرة، مما أدى إلى تدمير 300 محراب، والتحقيق في تلك الكارثة مستمر.

ونظم افراد اسرة المتوفين، احتجاجا للمطالبة بتحسين ادارة المقبرة، كما ندد السياسيون بأوضاع المقابر في المدينة.

وقال فرانشيسكو إميليو بوريلي، عضو المجلس الإقليمي لحزب إروبا فيردي، في بيان: "هذا وضع حرج وغير مقبول، لسنوات عديدة، تعرضت المقابر في نابولي لسوء الإدارة وتُركت لتدافع عن نفسها، ووقعت فريسة للمحتالين والمستغلين".