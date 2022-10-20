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انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والصغرى بالقاهرة 21 درجة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:06 م
انخفاض بالحرارة غدا وأمطار تصل للسيول بجنوب سيناء والصغرى بالقاهرة 21 درجة الأرصاد
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر ، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، تمتد إلى جوي سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
 

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