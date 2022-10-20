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اليوم افتتاح مشروع كايرو بايك بالقاهرة.. أول منظومة لمشاركة الدرجات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:00 ص
اليوم افتتاح مشروع كايرو بايك بالقاهرة.. أول منظومة لمشاركة الدرجات مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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تفتتح محافظة القاهرة اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، وذلك تزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27)، وحرص المحافظة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة.
 
ويشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فى الافتتاح، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين، حيث تقام احتفالية الافتتاح أعلى جراج التحرير أمام المتحف المصرى.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن قيمة التعريفة للمواطنين ستكون جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم ، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا ، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيه لطلاب الثانوى والجامعة. 
 
والمشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام ، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.
 

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