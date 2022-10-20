الولايات المتحدة تدعو للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى فنزويلا

فاطمة شوقى

https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/justicia/que-ocultan-una-fundacion-demanda-a-biden-y-a-los-archivos-nacionales-rcna52912

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان عن دعم الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات بين نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية.

جاء ذلك خلال لقاء شيرمان في العاصمة الأمريكية واشنطن مع أعضاء وفد التفاوض في الائتلاف المعارض (المنصة الفنزويلية الموحدة)، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أوردته على موقعها الإلكترونى.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أهمية عودة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في إطار عملية مكسيكو سيتي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا عام 2024 وكذلك معالجة القضايا الإنسانية الملحة.

وأكدت شيرمان أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا وتدعم الشعب الفنزويلي في جهوده نحو استعادة الديمقراطية.