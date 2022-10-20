المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروع عقاري

كتبت هبة السيد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة الأهلي صبور، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل مشروعات الشركة، وقع الاتفاقية الأستاذ محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات الأهلي صبور ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة إنترنت فائق السرعة وإمدادها إلى جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمشروعات لإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والانترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: إن المصرية للاتصالات "استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في تطوير وتحديث بنيتها التحتية، ما مكنها من توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكبري المشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم" مشيرا إلى أن" توقيع اتفاقية التعاون مع مطور كبير مثل الأهلي صبور يؤكد على الثقة التي تكتسبها المصرية للاتصالات كل يوم بين كبري شركات التطوير العقاري ".

وقال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور : "من الطبيعي أن نوقع هذه الاتفاقية مع كيان كبير مثل الشركة المصرية للاتصالات WE، والتي تجمع ما بين القوة في خدمات الاتصالات المتكاملة والخبرة في الخدمات الرقمية لضمان النجاح في هذا المجال بما يتماشى مع مشروعاتنا والتي نقدم فيها كل سبل الراحة وكافة الخدمات لعملائنا في مشروعاتنا المختلفة كون شركتنا رائدة في التطوير العقاري علي مدار 28 عاما فمن أولوياتنا توفير مستوى متميز وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين في مشروعاتنا، وضرورة تقديم قيم مضافة غير مسبوقة للعملاء وأسلوب حياتهم بإنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية كافة تطلعات العملاء في جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمشروعات المختلفة للشركة".

وأضاف صبور "حرصنا على توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات WE، تماشيا مع خطتنا لإحداث نقلة نوعية في حياة قاطني مشروعات الأهلي صبور والوصول لمستوى راقي من المعيشة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها والتي ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة خاصة وأننا نسعى لتقديم أعلى معدلات الخدمة بأفضل الوسائل الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة في السوق المصرية".

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن “المصرية للاتصالات أصبحت الشريك المفضل لدي كبري شركات التطوير العقاري في مصر بما تملكه من بنية تحتية متميزة وخبرات واسعة قادرة على توفير أفضل مستوي من خدمات الاتصالات التي تراكب الاحتياجات المتطورة للعملاء".