المشدد 5 و10 سنوات لـ8 متهمين بخطف مفتش ضرائب فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المتهمين بخطف مفتش ضرائب بمركز الحسينية، وسرقته وتعريض حياته للخطر، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والثامن والتاسع حضوريا، و10 سنوات مشدد للمتهمين الخامس والسادس والسابع غيابيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم لعام 5524 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم 23 مارس من العام الجارى، عندما أحالت النيابة العامة بشمال الزقازيق، كل من "عبد الحميد أ ب" و"جهاد م" و"سعيد ال" و"محمد ن ع" وشقيقيه "على" و"إبراهيم" و"عبد الخالق ش" و"حسن ن ع" و"السيد ال ش" لمحكمة جنايات الزقازيق.

وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه "عاطف س س" 51 عاما مفتش ضرائب بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بممتلكاته باستعمال أسلحة بيضاء مما ترتب عليه ترويعه وتعريض حياته للخطر، حيث قاموا بخطفه أثناء تواجده بأرضه الزراعية الكائنة أمام مسكنه بنطاق مركز الحسينية، مهددين إياه بأسلحة نارية وقاموا باقتياده لمكان مجهول واحتجزوه لبعض ساعات وقاموا بالاستيلاء على هاتفه ومبلغ مالي 38 ألف جنيه، وتبين من تحريات المقدم محمد ثروت، رئيس مباحث الحسينية، صحة الواقعة، وتم تحديد الجناة وتقديمهم للنيابة العامة.