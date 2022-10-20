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المستشار النمساوى: الحصول على غاز باهظ الثمن أفضل من عدم وجوده

الخميس، 20 أكتوبر 2022 08:19 م
المستشار النمساوى: الحصول على غاز باهظ الثمن أفضل من عدم وجوده كارل نيهامر
كتب محمد جمال

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أكد المستشار النمساوى كارل نيهامر، في تعليقه على مقترحات المفوضية الأوروبية لتحديد سقف أسعار الغاز الروسي، أنه من الأفضل الحصول على غاز باهظ الثمن، من عدمه، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نيهامر: "هناك مقترحات من المفوضية الأوروبية في اتجاه تحديد سقف للأسعار، سقف الأسعار في حد ذاته هو مقياس صحيح، لكن لا ينبغي أن تؤدي سقف الأسعار إلى انخفاض في العرض، لذلك يقول الذين يطبقونها إنه لأمر جيد إذا لم تكن أوروبا من عليها أن تدفع، وأنهم سيبيعون الغاز إلى آسيا، المشكلة الحقيقية هي عدم وجود غاز على الإطلاق، من الأفضل أن يكون لديك غاز باهظ الثمن على ألا يكون لديك شيء".

وبحسب المستشار، فإن القمة "يجب أن ترسل إشارة قوية رغم التناقضات بين الدول المشاركة، بأن مباحثات الغاز ستكون مكثفة".

 


كارل نيهامر

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