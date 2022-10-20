المستشار الألمانى ينتقد الهجمات الروسية الأخيرة بطائرات مسيرة فى أوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

انتقد المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم، الخميس، الهجمات الروسية الأخيرة بواسطة طائرات مسيرة على المدنيين فى العاصمة الأوكرانية (كييف) ومدن أخرى، مشيرا إلى أنها تعد "جرائم حرب".

وقال شولتز - فى كلمة له أمام البرلمان الألمانى، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، مقتطفات منها - إن الهجمات المتعمدة على المدنيين تعد "جرائم حرب"، كما يعتبر القصف الروسى "عملا يائسا مثل حشد الرجال الروس للحرب".

وأكد شولتز مجددا دعم برلين لكييف فى الدفاع عن نفسها مهما كلف ذلك، مشددا على ضرورة أن يساعد الغرب الأوكرانيين فى إعادة بناء بلادهم.. وقال إنه سيتعين على أوروبا التعامل مع تداعيات الحرب لسنوات قادمة.

وأضاف أن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان يأمل فى ابتزازنا عن طريق إغلاق صنبور الغاز.. إلا أنه أخطأ فى الحسابات.. حيث تم تأمين إمدادات غاز بديلة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "وضع سقف لأسعار الغاز يحمل مخاطر قيام المنتجين عقب ذلك ببيع الغاز في مكان آخر.. وسوف ينتهى بنا الأمر نحن الأوروبيين بالحصول على كمية أقل من الغاز بدلا من الكثير".

وأشار إلى أنه "لهذا السبب يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع مستهلكي الغاز الآخرين، على سبيل المثال مع اليابان، حتى لا نتنافس مع بعضنا البعض".

ووصل الرئيس السويسرى إجناسيو كاسيس، اليوم الخميس إلى أوكرانيا، وقال كاسيس- في تغريدة له على موقع (تويتر"- "مرة أخرى في أوكرانيا، بعد عام من زيارتى الأخيرة، وهدفى هو خلق انطباع عن الوضع فيما يتعلق بالحرب والوضع الإنساني والعمل التحضيري لإعادة إعمار البلاد".

ويذكر أنه فى وقت سابق، وافقت سويسرا على إضافة أكثر من 30 فردا وكيانا قانونيا من روسيا إلى قائمة العقوبات فيما يتعلق بمحاولة روسيا الضم غير القانوني لجزء من أراضى أوكرانيا.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأوكرانى ميخايلو بودولياك، اليوم، إن القوات الروسية تتعمد كل يوم قصف منشآت الطاقة فى أوكرانيا؛ لتجميد المدنيين في الشتاء.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد أعلن إنه منذ 10 أكتوبر الجارى، دمرت روسيا 30% من محطات الطاقة فى أوكرانيا، وبالتالى، فإن أى مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين مستحيلة.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى زابوريجيا أولكسندر ستاروخ - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية، أطلقت فجر اليوم، صواريخ من طراز "إس-300" على قرية كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا.

وقال ستاروخ إن القوات الروسية هاجمت صباح اليوم قرية كوميشوفاخا، واستخدمت صواريخ "إس -300".

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، تم تدمير مبنى سكني من طابقين نتيجة الهجوم، غير أنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات، كما تم تدمير مدرسة محلية لإعادة التأهيل الاجتماعى فى قرية كوميشوفاخا.

وحول تدمير خط السيل الشمالى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن هناك عددا من السفن العسكرية السويدية كانت موجودة قرب خطوط السيل الشمالي وقت الحادث، لافتة إلى أن عدم كشف السويد عن نتائج التحقيق في انفجارات السيل الشمالي يثير العديد من الأسئلة.

وأضافت أن الغرب يحاول دائما إخفاء الحقيقة بشأن انفجارات خطوط السيل الشمالي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تسعى للهروب من المباحثات حول الاتفاق النووي.

وأكدت أن النظام الأوكراني يلجأ إلى أساليب الحرب المحظورة بحق المدنيين والغرب يتجاهل ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر 2022، فى كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا ؛بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام: إن الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى.