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الطقس فى بورسعيد.. سطوع الشمس مع اعتدال فى درجات الحرارة.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:29 ص
الطقس فى بورسعيد.. سطوع الشمس مع اعتدال فى درجات الحرارة.. صور حالة الطقس
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حالة من الطقس المستقر من سطوع للشمس واعتدال في درجات الحرارة، كما أن السماء صافية تماماً. 
 
وتنتظم حركة الملاحة في مجرى قناة السويس الملاحي، وكذلك حركة الصيد داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والصناعية. 
 
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .
 
كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .
 
السماء في بورسعيد اليوم
السماء في بورسعيد اليوم

الطقس ببورسعيد
الطقس ببورسعيد

بورسعيد صباح الخميس
بورسعيد صباح الخميس

سماء صافيه اليوم
سماء صافيه اليوم

شوارع حي الزهور
شوارع حي الزهور

طقس بورسعيد اليوم الخميس
طقس بورسعيد اليوم الخميس

 

 


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